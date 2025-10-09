জীবননগরে জামায়াতের বিভাগের উদ্যোগে দাাড়িপাল্লার মোটরসাইকেল শোডাউন ও গণসংযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী জেলা জামাত ইসলামের আমীর এডভোকেট রুহুল আমিনের পক্ষে জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের উদ্যোগে মোটরসাইকেল শোডাউন ও হাট-বাজারে গণসংযোগ করা হয়েছে । গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন জামায়াত অফিস থেকে জীবননগর উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটনের নেতৃত্বে,ইউনিয়নের হাসাদাহ বাজার, বকুন্ডিয়া, কাটাপোল ও মাধবপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে মোটরসাইকেল শোডাউন করা হয়। মোটরসাইকেল শোডাউন শেষে মাধবপুর হাটে জনসংযোগ করেন যুব বিভাগের নেতৃবৃন্দ। জনসংযোগ কালে যুব নেতৃবৃন্দ বলেন, দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতীক । দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগন। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুব বিভাগের সহ-সভাপতি মোমিনল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি লাল্টু মিয়া, হাসাদাহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল মোতালেব, সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাাস্টার সেক্রেটারি জহিরুল ইসলাম জাদু, হাসাদাহ ইউপি সদস্য জামায়াত নেতা আরিফিন মিয়া, জামায়াত নেতা ইসমাইল হোসেন, ইদ্রিস আলী, ইউনিয়ন যুব নেতা আহাদ আলী, ইমরান হোসেন, আবু হাসান, শাহিন উদ্দীনও মাসুম মিয়া প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

জীবননগরে প্রধান শিক্ষক মশিউরের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা

এলাকার খবর

জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চার…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় স্ক্যাবিসের ‘ভয়াবহ’ প্রাদুর্ভাব, রোগীদের ভোগান্তি –…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More