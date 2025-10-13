জীবননগর ব্যুরো : জীবননগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে সোমবার সকালে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে মহড়া, র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের অংশগ্রহণে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় দর্শনার্থী ও উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সামনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখানো হয়—গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে গেলে কীভাবে নিরাপদে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ভূমিকম্পের সময় ভবনের ছাদ থেকে আহত বা জীবিত মানুষকে কীভাবে উদ্ধার করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরণের অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রাথমিকভাবে কীভাবে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। এসব বিষয় উপস্থিতদের হাতে-কলমে শেখানো হয়, যা সবাই আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন।
পরে একটি র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রদক্ষিণ করে। র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আল আমীন সবাই সভাপতিত্ব করেন ।
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মুশফিকুর রহমান।
