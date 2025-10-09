জীবননগরে প্রধান শিক্ষক মশিউরের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা

জীবননগর ব্যুরো : জীবননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমানকে অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল মাঠ চত্বরে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইসমাইল হোসেন।
বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির সভাপতি উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার আবিদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা ইন্সট্রাকটর সুভাষ ঘোষ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন মিয়া, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, সাবেক পৌর কাউন্সিলর হযরত আলী, দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানোয়ার হোসেন, জীবননগর সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি খালিদ হোসেন ও কাটাপোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান।
এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সূধীজনরা উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমানকে আবেগঘন পরিবেশে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়,অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জালাল উদ্দীন।

