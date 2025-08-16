জীবননগরে ফেনসিডিলসহ ভ্যানচালক আটক : মদ ও ভায়াগ্রা উদ্ধার

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলা সীমান্তে বিজিবি মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছে। গতকাল শুক্রবার পরিচালিত অভিযানে জীবননগর বিশেষ ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা ১১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ ভ্যানচালক কাসেদ আলীকে (৫০) আটক করে। এছাড়াও উথলী ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা উপজেলার সন্তোষপুর গ্রামের একটি মেহগুণি বাগানে অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ভারতীয় মদ ও ৩৯৫ পিছ ভায়াগ্রা উদ্ধার করেছে। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা যায়, জীবননগর বিশেষ ক্যাম্পের হাবিলদার আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম ইসলামপুর পিচমোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ১১৮ বোতল ফেনসিডিল ও ভ্যানসহ কাসেদকে আটক করা হয়। আটক কাসেদ উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের মৃত ইসমাঈল হোসেনের ছেলে। মামলাসহ তাকে জীবননগর থানাতে সোপর্দ করা হয়েছে। অপর দিকে উথলী ক্যাম্পের হাবিলদার ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম সন্তোষপুর গ্রামের একটি মেহগুণি বাগানে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান কালে ১০ বোতল মদ ও ৩৯৫ পিস ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান একজন ভ্যানচালকসহ উপরোক্ত মাদকদ্রব্য উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
