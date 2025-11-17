জীবননগরে ব্রিজের কাজে অনিয়মের অভিযোগে প্রতিবাদ, ঠিকাদারের থানায় অভিযোগ, গ্রামবাসীর মানববন্ধন

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মাধবপুর-বালিহুদা ব্রিজের কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন গ্রামীবাসী। তারা নিম্নমানের সামগ্রী অপসারণের দাবি করায় ৬ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় অভিযোগ করেছেন ঠিকাদার জাকাউল্লাহ অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী মো. জাকাউল্লাহ। এ ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে মাধবপুর গ্রামীবাসীর ব্যানারে মানববন্ধন করা হয়েছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম, আমিনুল মেম্বার, আক্তার হোসেন, আবু তালেব, সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা আবুল কাশেম, আসাদুল ইসলাম, আইজদ্দী আহমেদ, রবিউল ইসলাম, মহিউদ্দিন ভোলা, মহি মোল্লা, তরিকুল ইসলাম, নাজিরুল, মহিদুল, আতিয়ার, আলামিন, রেজাউলসহ গ্রামের শতাধিক বাসিন্দা।
জানা গেছে, গত রোববার বিজ্র সংলগ্ন রাস্তার ধারে কয়েকটি গাইড পিলার স্থাপন করেন ঠিকাদার জাকাউল্লাহ। সেগুলো নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিবাদ জানায় গ্রামবাসী। এসময় কয়েকটি পিলার নিম্নমানের হওয়ায় হাত দিয়ে নড়াচড়া করায় ভেঙে যায়। এ ঘটনার পর জাকাউল্লাহ জীবননগর থানায় মাজেদুল ইসলাম, কামাল, নাজিরুল ইসলাম, আক্তার হোসেন, আসাদুল ইসলাম ও মাইদুল ইসলামের নাম উল্লেখসহ আরও ৬-৭ জনকে অজ্ঞাত রেখে জীবননগর থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগ দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে মাধবপুর গ্রামীবাসীর ব্যানারে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে বলা হয়, শুরু থেকেই ব্রিজের কাজে অনিয়ম হচ্ছে। তখন আওয়ামী লীগ সরকার থাকায় প্রতিবাদ করলে হামলা-মামলার হুমকি দেওয়া হতো। এখনও প্রতিবাদ করায় মামলা হচ্ছে। আমরা এর প্রতিকার চাই।
তারা আরও বলেন, এখানে কাজ একেবারে নিম্নমানের হচ্ছে। হাত দিলেই সিমেন্টের ঢালাই ভেঙে যাচ্চে। প্রতিবাদ করলেই চাঁদাবাজির মামলা দেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদার জাকাউল্লাহ বলেন, কাজ ঠিক আছে। তারা মব সৃষ্টি করেছে।
এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি গতকাল রাতে অবগত হয়েছি। আমরা সরেজমিনে গিয়ে দেখব।

