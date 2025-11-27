জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উথলী বাসস্ট্যান্ড বাজারে তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে বীজ বিক্রয়ের দুই প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ২৭শে নভেম্বর দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য (বীজ) সঠিকভাবে বিক্রয় না করায় উথলী বাসস্ট্যান্ড বাজারে অভিযান চালিয়ে মেসার্স জোয়াদ্দার বীজ ভান্ডারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা এবং একই আইনে মেসার্স মল্লিক ট্রেডার্সকে ১০ হাজার টাকাসহ দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় প্রতিষ্ঠান দুটিকে ধানসহ অন্যান্য বীজ সঠিকভাবে বিক্রয়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কার্যালয়ের বহিরাঙ্গন অফিসার সালমা জাহান নিপা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

