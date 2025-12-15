জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার ১৪ ডিসেম্বর জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার।
অনুষ্ঠানে জীবননগর থানার পরিদর্শক সোলায়মান সেখ, জীবননগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির সাখাওয়াত হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন, জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. রিপন হোসেন প্রমুখ।
আলোচনা শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।
