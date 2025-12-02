জীবননগরে স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষনের ঘটনায় থানায় মামলা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ৮ম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষনের অভিযোগে এহসান (১৮) ও মো. ইভান (১৯) নামের দুই ভায়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত এহসান ও ইভান জীবননগর উপজেলার পেয়ারাতলা গ্রামের আনিস উদ্দিনের ছেলে। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ভুক্তভোগী স্কুল ছাত্রীর মামা উত্তম কুমার রায় জীবননগর থানায় উপস্থিত হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, পিতৃহারা ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরী (১৪) জীবননগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী। অভিযুক্ত এহসান তাদের প্রতিবেশী।সে দুই বছর আগে ওই কিশোরীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে উত্তম কুমার এহসানের পরিবারকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাইনি। গত নভেম্বর মাসের ১৩ তারিখে সন্ধ্যার পর আসামীরা ওই কিশোরীকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। পরে কিশোরীর পরিবার জানতে পারে আসামীর দুলাভাই জুয়েল হোসেনের মোটরসাইকেলে পার্শ্ববর্তী মহেশপুর থানার মাইলবাড়ীয়া গ্রামের জৈনক মো. মাশরাফি মিয়ার পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে কিশোরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এহসান জোরপূর্বক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে।
এরপর স্কুল ছাত্রীর পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে ঘটনার পরের দিন গত ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যার সময় আসামী এহসানের ফুফুর বাড়ি কোটচাঁদপুর থেকে তাকে উদ্ধার করে।
জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ভারপ্রাপ্ত) রিপন কুমার দাস জানান, মঙ্গলবার সকালে থানায় একটি অপহরণ ও ধর্ষনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম করা হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে গলা কেটে হত্যা:প্রধান অভিযুক্ত আটক

এলাকার খবর

মেহেরপুরের রাজনগরে সামাজিক ময়না তদন্ত ও মৃত শিশুর স্মরণে বৃক্ষরোপন

এলাকার খবর

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মুজিবনগরে দোয়া মাহফিল

এলাকার খবর

মিরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় নফল রোজা ও দোয়া অনুষ্ঠানে-অধ্যাপক শহীদুল…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More