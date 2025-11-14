জীবননগরে স্বর্ণ চোরাকারবারীদের মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সাংবাদিক সম্মেলন

জীবননগর প্রতিনিধি:স্বর্ণ পাচারকারীদের সঙ্গে যোগসাজশে ওসি মামুনের বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা সাজানোর অভিযোগ চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে স্বর্ণ চোরাকারবারীদের সাজানো ভুয়া মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে জীবননগর মুক্তমঞ্চে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস থানায় যোগদানের পর থেকেই বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। তার যোগসাজশে একটি স্বর্ণপাচারকারী চক্র প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার করছে।
বক্তারা জানান, গত ২ নভেম্বর গোয়ালপাড়া এলাকায় একটি ‘স্বর্ণ ছিনতাইয়ের’ মনগড়া গল্প সৃষ্টি করা হয়। এরপর আট দিন পর ১০ নভেম্বর ঢাকার তাঁতিবাজারের ‘মা বুলিয়ন স্টোর অ্যান্ড সিলভার সেলস’-এর মালিক আকিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জীবননগর থানায় মামলা করেন। বাদীর অভিযোগ, তার কর্মচারী শাহাজামালের কাছ থেকে জীবননগরের “এসবি জুয়েলার্স”-এ স্বর্ণ পাঠানোর পথে তা ছিনতাই হয়।
কিন্তু অভিযোগে উল্লিখিত ছিনতাইয়ের স্থান দোকান থেকে ৪–৫ কিলোমিটার দূরে, যা সীমান্তঘেঁষা এলাকা। ফলে প্রশ্ন উঠেছে—স্বর্ণ বহনকারী শাহাজামাল সেখানে গেলেন কেন? এছাড়া অভিযোগ দায়ের করতে বাদীর এত দেরি করাও সন্দেহজনক বলে দাবি করেন গ্রামবাসী।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, মামলার সাক্ষী করা হয়েছে শাহাজামালের ছেলে মুরাদ ও নাতি সিফাতকে—অর্থাৎ একই পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয়দের মতে, এটি একটি পরিকল্পিত ফাঁদ, যেখানে ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস স্বর্ণ ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে যোগসাজশ করে নির্দোষ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন এবং স্বর্ণ আত্মসাৎ করেছেন।
গ্রামবাসীরা জানান, “বাদী আকিদুল, সজীব জুয়েলার্সের মালিক সজীব, সাক্ষী শাহাজামাল ও মুরাদ—সবাই স্বর্ণ চোরাকারবারীর সঙ্গে যুক্ত। ওসি মামুন তাদের সহযোগিতা করছেন।”
বক্তারা দাবি করেন, ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে সংশ্লিষ্টদের মোবাইল কললিস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জার যোগাযোগ যাচাই করা হোক। পাশাপাশি মামলার আসামিদের মোবাইল লোকেশন পরীক্ষা করলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।
তারা সুষ্ঠু তদন্ত, ভুক্তভোগীদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং স্বর্ণ চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.