জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল শো-রুম উদ্বোধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো :চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে হোন্ডা মোটরসাইকেল নতুন শোরুম ‘জাকির হোন্ডা’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার ( ৫ অক্টোবর) দুপুরে জীবননগর কালিগঞ্জ রোড সংলগ্ন জীবননগর থানা মডেল পাইলট হাইস্কুলের সামনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাকির হোন্ডার স্বত্বাধিকারী জাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শোরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হোন্ডা মোটরসাইকেলের খুলনা বিভাগীয় ম্যানেজার আশফাক রহমান, জীবননগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর হাসান আলী, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক তাজুল ইসলাম, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু ও জীবননগর দোকান মালিক সমিতির সদস্য মুন্সি খোকন প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শোরুমের প্রধান অতিথি শাহ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান বলেন,স্থানীয় গ্রাহকদের উন্নত মানের মোটরসাইকেলের সেবা দিতে ‘জাকির হোন্ডা’ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। এছাড়াও এই শোরুমে হোন্ডা মোটরসাইকেলের সকল প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আমরা গুণগত মানে বিশ্বাসী। সুতরাং মোটরসাইকেল প্রেমীদের জন্য হোন্ডার সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আলোচনা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ফিতা ও কেক কেটে শোরুমের শুভ সূচনা করা হয়।

