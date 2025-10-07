জীবননগর উথলীর মসজিদে দিনে দুপুরে মাইক চুরি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো :জীবননগর উপজেলার উথলীতে দিনেদুপুরে মসজিদের ব্যাটারি, এমপ্লিফায়ার মেশিন ও নগদ টাকা চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটছে।
সোমবার দুপুরে উথলী গ্রামের মোল্লাবাড়ির বায়তুল মা’মুর জামে মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে।
মসজিদের মুয়াজ্জিন বিল্লাল হোসেন জোহরের আজান দিতে গিয়ে মসজিদে এই চুরির ঘটনা দেখতে পাই।
মসজিদ কমিটির সভাপতি শহিদুল হক পবন জানান,সোমবার সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে কোন এক সময় মসজিদের তালা ভেঙ্গে ১ টি ১২ ভোল্ট চার্জার ব্যাটারি, ৪ টি মাইক ও বক্স চালানোর সক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি এমপ্লিফায়ার মেশিন ও কিছু নগদ টাকা চুরি হয়ে গেছে।ঈমাম সাহবের বসার মিম্বরের পিছনে এই জিনিস গুলো রাখা ছিলো।

দিনে দুপুরে মসজিদে চুরির ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। তারা বলেছেন এর আগে এখানে রাত্রে মসজিদের বাইরে থেকে দানবাক্স ভেঙে চুরি, বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউবওয়েল চুরির ঘটনা ঘটছে।
কিন্তু দিনে দুপুরে মসজিদের মধ্যে এধরণের চুরির ঘটনা প্রথম দেখলাম। মসজিদের চুরি হয়ে যাওয়া মালামাল উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে জনগণ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে – হাসানুজ্জামান সজীব

এলাকার খবর

বিশ্ব বসতি দিবসে চুয়াডাঙ্গায় শোভাযাত্রা ও সভা

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় ভূষি উৎপাদনে অনিয়ম, সুমন ফ্লাওয়ার মিলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ছয় দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More