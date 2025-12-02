জীবননগর উপজেলা ও পৌর যুবদলের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জীবননগর ব্যুরো : বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় জীবননগরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে জীবননগর উপজেলা ও পৌর যুবদলের যৌথ উদ্যোগে পৌর বিএনপির কার্যালয়ে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
পৌর যুব দলের পৌর আহ্বায়ক হযরত আলী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েন।
প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম। পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মনির হোসেনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, মিনাজুল ইসলাম, সাইদুর রহমান রানা, সরোয়ার হোসেন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনার হোসেন, জহিরুল ইসলাম মিঠু, আজমত আলী, আব্দুল আলীম ও মতিয়ার রহমানসহ
দোয়াঅনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা, দীর্ঘায়ু, দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। পাশাপাশি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্যও দোয়া করা হয়।
দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণকারী বক্তারা বলেন, খালেদা জিয়া দেশের মানুষের জন্য একটি নিবেদিত প্রাণ। তিনি সারা জীবন বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখেন। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে তাকে অন্যায় ভাবে জেলে আটকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়। তারপরও তিনি দেশ ও মানুষের জন্য ছিলেন অবিচল। আমরা চাই মহান আল্লাহ তা’আলা তাকে দ্রুত সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক।
হাসাদাহ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যােগে বিগত তিবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর হাসাদাহ মৃত লাল মিয়ার চাতালে এ দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ করা হয়। দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জীবননগর থানা কৃষকদলের আহবায়ক আব্দুল হানিফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব সানোয়ার হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ও জেলা কৃষক দলের সদস্য বিল্লাল হোসেন প্রমূখ।
