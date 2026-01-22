জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল-আমিন বদলি আসছেন লিটন কুমার দে

জীবননগর ব্যুরো :জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আল আমিনকে আবারো বদলি করা হয়েছেন। এবার তাকে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব সামিউল আমিন ২০.০১.২০২৬ মঙ্গলবার স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ আদেশ দেওয়া হয়। একই আদেশে ৮ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে একযোগ দেশের বিভিন্ন উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। ওই আদেশে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন কুমার দে কে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়ন করা হয়েছে। এর পূর্বে গত ১০ ডিসেম্বর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার সুমাইয়া সুলতানা এ্যানি স্বাক্ষরিত পরপর তিনটি পত্রে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আল- আমিনসহ ৬ জনকে দুই দফা বদলি করা হয়। মো. আল-আমীনকে একবার কুষ্টিয়ার মিরপুরে অপরবার একই জেলার ভেড়ামারা উপজেলা বদলি করা হয় ; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ওই দিন রাতে অপর এক আদেশে আবার প্রত্যাহার করা হয়। তবে ঠিক কী কারণে একদিনে দুইবার বদলি ও শেষে বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হয় তা অবশ্য জানা যায়নি।
চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন 'সংবাদ পরিবেশনের আগে সত্যটা যাচাই করে নেবেন, এটা পেশাদারিত্বেরই অংশ'
