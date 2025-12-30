জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতের আঁধারে জানালার লোহার রড ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা হাসপাতালের নিচতলার দুটি অফিস কক্ষের আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, নিচতলার দুটি অফিস কক্ষের জানালার রড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে চোরেরা। পরে একটি অফিসের চারটি এবং পাশের আরেকটি অফিসের পাঁচটি আলমারি ভেঙে ভেতরে থাকা প্রয়োজনীয় নথিপত্র এলোমেলো করে ফেলে রেখে যায়।
প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক আব্দুর রউফ জানান, প্রতিদিনের মতো সোমবার অফিস শেষে কক্ষ তালাবদ্ধ করে বাসায় যান। মঙ্গলবার সকালে অফিস খুলে জানালার রড ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পরে আলমারি ভাঙা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখেন। তিনি জানান, অফিসে কোনো নগদ টাকা ছিল না, তবে প্রয়োজনীয় সরকারি নথিপত্র চুরি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নৈশ প্রহরী বিদ্যুৎ জানান, তিনি রাত ১টা পর্যন্ত জেগে দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রচণ্ড শীতের কারণে অসুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মকবুল হাসান জানান, তিনি অফিসিয়াল কাজে জীবননগরের বাইরে অবস্থান করছেন। সকালে হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।
জীবননগর থানার ওসি সোলায়মান শেখ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরের গহরপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পেল শিশু মিমিয়া

এলাকার খবর

মেহেরপুর-১ আসনে ৯ জন ও মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় গণভোট উপলক্ষে সচেতনতামূলক প্রদর্শনী ও জনমত সংগ্রহ

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে বিএনপি-জামায়াতসহ ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More