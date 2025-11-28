জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা সভাপতি রিংকু, সম্পাদক ফরহাদ

জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. শাহজান খাঁন ও সাধারণ সম্পাদক মো. মোমিনুল রহমান মোমিন।
কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবির হোসেন রিংকুকে আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. ইমরান হোসেন ফরহাদ।
কমিটিতে সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাইদুর জামান অমিত, মোজাম্মেল হক শুভ, মো. হাসিবুল মিয়া, মো. সিহাব হোসেন মন্ডল।
এছাড়া আল মোহাম্মদ সামিকে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সিফাত হোসেন, মো. ইয়াছিন ইসলাম, মো. জাহিদুল ইসলাম।
এর বাইরে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শোয়েব আল ফাহাদ। দপ্তর সম্পাদক হয়েছেন ওমর ফারুক। আর প্রচার সম্পাদক হয়েছেন সৌরভ হোসেন পবন।
বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
