জীবননগর পাইলট হাইস্কুলের প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থী লন্ডন প্রবাসী ফিরোজ মাহমুদকে সম্বর্ধনা

জীবননগর ব্যুরো :জীবননগর পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থী লন্ডন প্রবাসী ফিরোজ মাহমুদকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সোমবার রাতে পাইলট হাইস্কুল হলরুমে জীবননগর পাইলট হাইস্কুল প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদের আহবায়ক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আমিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী অভিজ্ঞতা, শিক্ষা উন্নয়ন ও স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত অতিথি লন্ডন প্রবাসী ফিরোজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদের সদস্য সচিব এসএম মাহবুবুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ মুন্সী মাহবুবুর রহমান বাবু। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ১৯৭৮ ব্যাচের আশরাফুল ইসলাম, ১৯৮১ ব্যাচের আব্দুর রাজ্জাক, ১৯৮৩ ব্যাচের নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, সামাউল হক, ১৯৮৮ ব্যাচের হাসানুজ্জামান খান, ১৯৯০ ব্যাচের আবুল কালাম আজাদ, আখতারুজ্জামান মিঠু, শহীদ মুন্সী, মতিয়ার রহমান, আশরাফুল ইসলাম, আরেফিন, নেছার উদ্দিন টুটুল, তিতাস প্রমূখ। বক্তব্য শেষে প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থী লন্ডন প্রবাসী ফিরোজ মাহমুদকে সম্বর্ধনা প্রদান হয়। এ সময় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
