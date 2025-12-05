জীবননগর প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন সভাপতি মানিক, সম্পাদক রিপন

স্টাফ রিপোর্টার:দৈনিক যুগান্তরের জীবননগর উপজেলা প্রতিনিধি ফয়সাল মাহাতাব মানিককে সভাপতি ও দৈনিক আজকের পত্রিকা ও এনটিভি অনলাইনের প্রতিনিধি মো. রিপন হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর প্রেসক্লাবের ১১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে জীবননগর প্রেসক্লাব কার্যালয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন সাপ্তাহিক জীবননগর বার্তার সম্পাদক ও জীবননগর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সামসুল আলম।
কমিটিতে সহসভাপতি পদে শেখ শহিদুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক পদে মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক পদে জাহিদুল ইসলাম কাজল, দপ্তর সম্পাদক পদে আমিনুর রহমান নয়ন, প্রচার ও প্রকাশনা পদে অ্যাড. আশিকুর রহমান রাজ, সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মনিরুজ্জামান রিপন এবং নির্বাহী সদস্য হিসেবে শামসুল আলম, আতিয়ার রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর নাম ঘোষণা করা হয়।
এর আগে প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক রিপন হোসেনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আসিম সাঈদের সঞ্চালনায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দীন জোয়াদ, সিনিয়র সাংবাদিক আবজালুর রহমান ধীরু, প্রেসক্লাবের সদস্য ডিএম মতিয়ার রহমান, আহাম্মদ সগীর, আজিজুর রহমান, হাসান ইমাম, ফেরদৌস ওয়াহিদ, ওমর ফারুক, সজীব হোসেন, আল আমিন মোল্লা, আবু বকর সিদ্দিক, রফিকুল ইসলাম, তারিকুর রহমান, এমআই আতিয়ার, ইয়াসিন উল্লাহ, আব্দুল হাকিম, রফিকুল ইসলাম রফিক শাহ, অনিক সিদ্দিকী তন্ময় প্রমুখ।
নতুন কমিটিকে জানিয়েছেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতি, দর্শনা প্রেসক্লাব প সাংবাদিক সমিতি এবং প্রেসক্লাব মহেশপুরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
