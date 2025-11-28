জীবননগর প্রেসক্লাবে ওসি মামুন বিশ্বাসকে বিদায়ী সংবর্ধনা

জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর প্রেসক্লাবে জীবননগর থানার বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন বিশ্বাসকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার মাগরিবের নামাজের পর প্রেসক্লাব এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী ওসি মামুন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সভাপতি রিপন হোসেনের সভাপতিত্ব করেন। প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব আসিম সাইদের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক জীবননগর বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক সামসুল আলম, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মাহতাব মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক সফিউদ্দিন।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মো. জাহিদুল ইসলাম কাজল, সাংবাদিক হাসান ইমাম, ওমর ফারুক, আলামিন, আবু বক্কর, আজিজুল, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদায়ী ওসি মামুন বিশ্বাসের কর্মমুখী মনোভাব, মানবিক আচরণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেন।
