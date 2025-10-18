জীবননগর সমাবেশস্থল পরিষ্কার করলেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা

জীবননগর ব্যুরো:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সমাবেশ শেষে পরিষ্কার-পরিছন্নতা করেছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।শুক্রবার (১৭ অক্টোবার) রাতে জীবননগর পৌর শহরের মুক্ত মঞ্চের সমাবেশস্হলে পানির বোতলসহ বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার-পরিছন্নতা করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ও জীবননগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা তৌফিকুজ্জামান শ্রাবণের উদ্যোগে এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
এই উদ্যোগকে স্থানীয়রা প্রশংসা করে জানায়, রাজনৈতিক সমাবেশে ময়লার স্তূপ তৈরী হয় কিন্তু কখনো ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখি নাই। সমাবেশ শেষে মুক্ত মঞ্চ পরিষ্কার পরিছন্নতা করে তারা সামাজিক দায়িত্ববোধের এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ দেখানো এমন পদক্ষেপ তরুণ প্রজন্মকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।
তৌফিকুজ্জামান শ্রাবণ বলেন, দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও আমাদের দায়িত্ব। এ উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির বার্তা দিতে চাই।
জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাছাড়া আজ যেহেতু আমাদের সমাবেশ ছিল, তাই অনেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সড়কে ময়লা-আবর্জনা ফেলেছে। এ জন্য সমাবেশ শেষে সমাবেশস্হল পরিষ্কার করা আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমরা এ দেশ থেকে সব ময়লা-আবর্জনা দূর করে একটি সুন্দর, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি পদপ্রার্থী সাব্বির হোসেন (রিংকু), পৌর ছাত্রদল নেতা নাইম শেখ, শান্ত গাজী, জাহিদ খান, আলা সাফি, মাহিম রহমান, আবিরসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মী।
উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকালে পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে মুক্ত মঞ্চে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপি সভাপতি শাহাজান কবিরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুর সন্ঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু।
