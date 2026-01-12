জীবননগর হাসাদাহে মাধবপুররে গ্রামবাংলা পাওয়ার টিলার দৌড় প্রতিযোগীতায় মাধবপুরের শফিকুল প্রথম জয়ী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রাম কতৃক আয়োজনে মাধবপুর – মমিন মাঠে পাওয়ার টিলার দৌড় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় প্রথম জয়ী হয়েছে মাধবপুরের শফিকুল ইসলাম।গতকাল রবিবার বেলা দুইটার দিকে এ পাওয়ার টিলার দৌড় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান শুরু হয়। খেলাটি সন্ধ্যার পর শেষ হলে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ১নং বিজয়ী মাধবপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম, ২নং বিজয়ী আন্দলবাড়ীয়া গ্রামের আকাশ,৩ নং বিজয়ী খয়েরহুদা গ্রামের শফিকুল ইসলাম,৪ নং আন্দুলবাড়ীয়া গ্রামের আন্বারে, ৫ নং হয়েছে মদনা গ্রামের জয়নাল। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আমিনুর মেম্বারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, বিশেষ অতিথি হাসাদাহ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান আছু,সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান চুনু,সাধারণ সম্পাদক আনিচুর ইসলাম,সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খোকন। এছাড়াও হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের নেতা কামাল, হাসাদাহ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আবির হাসান জুয়েল,যুবদলের নাজিরুল, সোহেল রানা,স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মইদুল, লাজুক, জাবিরসহ বিভিন্ন অঙ্গ সহোযোগি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ও বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য মানুষজন এ খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন।

