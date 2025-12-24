জীবননগর হাসাদাহ আনোয়ারা খাতুন মডেল মহিলা মাদ্রাসা শুভ উদ্বোধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাঙাব্রীজ নামক স্থানে আনোয়ার খাতুন মডেল মহিলা মাদ্রাসা শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১২ টারদিকে আনোয়ার খাতুন মডেল মহিলা মাদ্রাসা শুভ উদ্বোধন করা হয়। শুভ উদ্বোধনে আলহাজ্ব মোঃ আবুল বাশেরের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন খুলনা দারুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম আলহাজ্ব মাওঃ মোস্তাক আহমেদ। প্রধান আলোচক যশোর দড়াটানা মাদ্রাসা মুহতামিম আলহাজ্ব হযরত মাওঃ মুফতি মুজিবর রহমান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হাসাদাহ মডেল কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সপাল আক্তারুজ্জামান, মাওঃ মাহবুবর রহমান গহরি, মোওহ আমিরুল ইসলাম আজহারী, আলহাজ্ব সামসুজ্জোহা এবং স্থানীয় ওলামায়ে কেরামগণ সহ অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাসাদাহ আশরাফিয়া হাফিজিয়া কারিগরী এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং এর মুহতামিম হাফেজ মাওঃ জাহিদুল ইসলাম।

