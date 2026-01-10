জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামী ২ নং ওয়ার্ড সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুরে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার মাধবপুর বাজারে সন্ধ্যার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুর – মমিনপুর শাখা কার্যালয়ে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সভাপতি মাওলানা আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন থানা সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাসাদাহ ইউনিয়নের সহকারী সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম শিমুল, দুই ইউনিট সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হাসান, ইদ্রীস আলী ও হাদিউজ্জমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়নের যুব বিভাগের সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আমির হোসেনসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য পদের নেতাকর্মীরা।

