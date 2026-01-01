ঝিনাইদহের বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে শহরের শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে এ গায়েবানা জানাযার নামাজের আয়োজন করে উপজেলা বিএনপি। জানাযার নামাজ পড়ান কোর্টপাড়া জামে মসজিদের ইমাম আবু সাঈদ রহমান। গায়েবানা জানাযার নামাজে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেয়।
সেসময় শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আবু তালেব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা ঠান্ডুসহ অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
জানাযার নামাজ শেষে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

