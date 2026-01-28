ঝিনাইদহে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও অপমৃত্যু

বাজার গোপালপুর প্রকিনিধি:ঝিনাইদহ সদর উপজেলাতে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে হত্যা, নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও অপমৃত্যু সংখ্যা। গত ৬ মাসেই সদর উপজেলাতে মামলা হয়েছে ২’শ ৪৩ টি। এর মধ্যে ৯০ টি অপমৃত্যু, ২২ টি নারী-শিশু নির্যাতন, ১২ টি হত্যা ধর্ষন ৪ টি বাকি মানবপাচার, পর্ণগ্রাফি ও অপহরণ মামলা। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর প্রশিক্ষণ কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় উপজেলা জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ফোরাম। সেসময় উপজেলা ফোরামের সভাপতি ময়না খাতুন, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন, এমপাওয়ারহার প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট হিউম্যান রাইটস মনিটরিং অফিসার কুতুব উদ্দিনসহ উপজেলা ফ্যাসিলিটেরগণ উপস্থিত ছিলেন।
মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)’র সহযোগিতায় উই এর আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয় হত্যা, নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও অপমৃত্যুসহ অপরাধ বৃদ্ধি শুধু ভুক্তভোগীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে না বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নকে মারাত্বক ব্যাহত করে। আগামী দিনে নারী ও শিশুদের প্রতি যে কোন সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে কাজ করার আহবান জানান।
