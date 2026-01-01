ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় নারী নিহত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহে সবজি বোঝায় ট্রাক চাপায় এক নারী নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সদর উপজেলার বড় খাজুরা গ্রামের সবুর মন্ডলের স্ত্রী রিনা খাতুন সন্ধ্যায় সদরের পানামি গ্রামে মেয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে গোয়ালপাড়া বাজার থেকে মিষ্টি কিনে রাস্তা পার হচ্ছিলো। সেসময় ঝিনাইদহ থেকে মাগুরাগামী একটি সবজি বোঝায় ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে রিনা খাতুনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।
