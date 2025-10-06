ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখি ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করছিলো। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সাথে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলো। সেসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শিমুল বিশ্বাস।
অপরদিকে সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠ কাজ করছিলো। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু করে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।
ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে জনগণ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে – হাসানুজ্জামান সজীব

এলাকার খবর

বিশ্ব বসতি দিবসে চুয়াডাঙ্গায় শোভাযাত্রা ও সভা

এলাকার খবর

জীবননগর উথলীর মসজিদে দিনে দুপুরে মাইক চুরি

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় ভূষি উৎপাদনে অনিয়ম, সুমন ফ্লাওয়ার মিলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More