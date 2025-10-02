ঝিনাইদ‌হে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুইজন নিহত হ‌য়ে‌ছে।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:২ অক্টোবর বৃহস্প‌তিবার দুপুর ২টার দি‌কে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়‌কের নগরবাথান আঠা‌রো মাইল নামক স্থা‌নে এই সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘ‌টে।

নিহতরা হ‌লেন- সদর উপ‌জেলার নগরবাথান গ্রা‌মের মৃত নিজাম উদ্দিন বিশ্বা‌সের ছে‌লে ভ্যানচালক নজরুল ইসলাম (৬০) ও একই এলাকার রু‌বেল হো‌সে‌নের ছে‌লে শিফাত হো‌সেন (১০)।

পু‌লিশ জা‌নি‌য়ে‌ছে, বেলা ২টার দি‌কে এক‌টি ব্যাটা‌রি চা‌লিত যাত্রীবাহী ভ্যান ঝিনাইদহ শহ‌রের দি‌কে আস‌ছি‌ল। এসময় অপর এক‌টি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হা‌রি‌য়ে ভ্যান‌টি‌কে চাপা দি‌লে ঘটনাস্থ‌লেই ভ্যা‌নের চালক নজরুল ইসলাম ও অজ্ঞাত এক শিশু নিহত হয়। এছাড়া আহত অজ্ঞাত এক বৃদ্ধ‌কে মুমূর্ষ অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতা‌লে ভ‌র্তি করা হ‌য়ে‌ছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদি‌কে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হবার ঘটনা‌কে কেন্দ্র ক‌রে স্থানীয়রা নগরবাথান বাজা‌রে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক অব‌রোধ ক‌রে বি‌ক্ষোভ কর‌ছে। রাস্তা অব‌রো‌ধের কার‌নে সড়‌কের উভয় পা‌শে শতা‌ধিক যানবাহন আটকা প‌ড়ে‌ছে।

ঝিনাইদহ হাইও‌য়ে পু‌লি‌শের ও‌সি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার ক‌রে জানান, যানবাহন চলাচল স্বাভা‌বিক রাখ‌তে সেখা‌নে পু‌লিশ মোতা‌য়েন করা হ‌য়ে‌ছে। এলাকাবা‌সি‌কে শান্ত করার চেষ্টা চল‌ছে।

