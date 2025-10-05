ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমিটি অনুমোদনে অনিয়ম, বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদহ অফিস:ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমিটি অনুমোদনে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জেলার মুক্তিযোদ্ধারা। সকালে জেলা ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির ভবনে এ সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ করেন, গত ৯ আগস্ট বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল জেলা কমিটির অনুমোদন দিয়েছে। উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কমিটিতে স্থান পাবে এমন নিয়ম থাকলেও কমিটির ১ নং আহ্বায়ক, ২ নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এই তিনজনের কেউই উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন। এছাড়াও তাঁরা বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। উপরন্তু চারটি কমিটি জমা দেওয়া হলেও প্রস্তাবিত তিন কমিটির কাউকে না জানিয়ে গোপনে একটি প্যানেল থেকে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়াও ১১ সদস্যের মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করেছেন, ফলে গঠিত ওই কমিটির কোনো বৈধতাই নেই। তাই কমিটি বাতিল করে নতুন করে অনুমোদন দেওয়ার দাবী জানান তারা।

