ট্রাক চাপায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি :
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় মুফা মালিথা (৪০) নামের এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার গাবলা এলাকায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুফা শৈলকুপা উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামের মৃত তাইজাল মালিথার ছেলে।
আরাপপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, সকালে মুফা মালিথা বাইসাইকেল যোগে ভাটই বাজার থেকে ঝিনাইদহ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাবলা এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘাতক ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে।
