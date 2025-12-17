ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্ত্রী-সন্তান নিখোঁজ, থানায় জিডি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ জীবননগরে ডাক্তার দেখিয়ে বাসায় ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে মা-ছেলে নিখোঁজ হয়েছেন। তারা হলেন- ঝিনাইদহ জেলার স্বরুপপুর ইউনিয়নের কুসুমপুর গ্রামের তারিক হোসেনের স্ত্রী সাথি খাতুন (২৩) ও ছেলে সোইয়াফ (৪)। গত বুধবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ।

তিনি বলেন, নিখোঁজ সাথী খাতুনের স্বামী তারিক হোসেন জীবননগর থানায় উপস্থিত হয়ে একটি জিডি করেছেন। তারই প্রেক্ষিতে আমরা তাদের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাদের উদ্ধার করার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে স্বামী তারিক হোসেন তার স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে দর্শনায় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিতে যান । এরপর চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে জীবননগর বাস স্ট্যান্ডে তারা অবস্থান করেন। স্ত্রী ও ছেলেকে বাসস্ট্যান্ডে রেখে সে ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে যায়। ওষুধ কিনে এসে সে দেখতে পান তার স্ত্রী ও ছেলে সেখানে নেই। আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সে তাদের কোনো সন্ধান পাননি।
সাথী খাতুনের স্বামী তারেক হোসেন জানান, মঙ্গলবার আমার স্ত্রীর অসুস্থতা জনিত কারণে চিকিৎসা নিতে দর্শনায় একটি ক্লিনিকে যায়। তারপর চিকিৎসা শেষে আমরা দুপুর ১ টার দিকে জীবননগর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছায়। এরপর আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেকে বাসস্ট্যান্ডে রেখে ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে যাই। কিন্তু ওষুধ কিনে এসে দেখি আমার স্ত্রীও ছেলে সেখানে নেই। আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের কোন হদিস পাইনি। এরপর আমি জীবননগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করি।

