দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার এডিবি ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (ইউডিএফ) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল এবং অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের এ প্রকল্পের আওতায় সোমবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে মোট ২১ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল এবং ১১ জন অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়।
প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন,
“সরকারের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো। আজকের এই বাইসাইকেল ও হুইলচেয়ার বিতরণের মাধ্যমে উপকারভোগীরা আরও স্বাবলম্বী ও গতিশীল জীবনযাপন করতে পারবে।”
বাইসাইকেলপ্রাপ্ত এক ছাত্রী বলেন,
আমি আগে হেঁটে স্কুলে যেতাম, এতে অনেক সময় লাগত। এখন সাইকেল পাওয়ায় সময়মতো স্কুলে যেতে পারব। পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হতে পারব— এজন্য উপজেলা প্রশাসনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।”
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম বলেন,
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ ব্যাপক উৎসাহ যোগাবে। এছাড়া অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ তাদের চলাচলের কষ্ট লাঘবে সহায়ক হবে।”
হুইলচেয়ারপ্রাপ্ত বৃদ্ধা রহিমা বেগম (৭০) চোখে আনন্দের অশ্রু নিয়ে বলেন,
আমি এখন নিজের মতো করে চলাফেরা করতে পারব। এ বয়সে এমন সহায়তা পাব ভাবিনি। আল্লাহ যেন তাদের আরও ভালো রাখেন।”
অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
