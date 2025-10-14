দর্শনায় দিনের বেলায় চুরি শিক্ষিকার সর্বস্ব শেষ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বিশেষ প্রতিনিধি:দর্শনা শহরের সুইপার পাড়া মোটরসাইকেল গ্যারেজের পেছনে অবস্থিত মন্জু রানি ঘোষের বাড়িতে ঘটেছে এক ভয়াবহ চুরির ঘটনা।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে অজ্ঞাত চোরের দল ঘরে ঢুকে নিয়ে গেছে প্রায় ২০ ভরি সোনার গহনা ও ২ লাখ টাকা নগদ, সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মালামাল।

ভুক্তভোগী মন্জু রানি ঘোষ জানান, শিক্ষিকা হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে রিটায়ারমেন্টের টাকায় নিজের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য এসব গহনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই সঞ্চয় এক নিমিষে চোরের হাতে চলে যাওয়ায় তিনি এখন দিশেহারা।

স্থানীয়রা জানান, দিনের বেলায় এমন চুরি অত্যন্ত দুঃসাহসিক। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

ভুক্তভোগীর আহ্বান, আমার জীবনের সব সঞ্চয় শেষ দয়া করে কেউ যদি কোনো তথ্য জানেন, পুলিশের সহায়তা করুন।

