দর্শনায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় জামায়াতের আমির রুহুল আমিন,,,, সাংবাদিকরা কোন দলের নয়

বিশেষ প্রতিবেদক:জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে আমির, আয়কর আইনজীবী রুহুল আমিন বলেছেন,
আমরা ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র চাই। আমাদের দল কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কোনো দলকেও আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না। আমরা মিলেমিশে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, সাংবাদিকরা কোনো দলের নয়, তারা জাতির বিবেক। সাংবাদিকদের উচিত সত্য ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করা। সাংবাদিকতা একটি পবিত্র পেশা এতে পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়েই জাতি জাগ্রত হয়, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।
দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে রুহুল আমিন বলেন, ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা দলবাজি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল, তাদের অনেকেই আজ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সরকারে উচ্চপদস্থ আমলা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক দুর্নীতিগ্রস্ত সবাই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহু কর্মকর্তা আজ অন্যায় অভিযোগে ভুক্তভোগী। ১৫ জন জেনারেলসহ অসংখ্য সেনা কর্মকর্তা আদালতের ‘খুন-ঘুম’ ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কারাভোগ করছেন। এটি জাতির জন্য গভীর বেদনার বিষয়।
রুহুল আমিন বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে যে ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে জনগণ অন্যায়ের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, সেটি বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। জনগণ ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার শাসন চায় জামায়াতে ইসলামী সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে।
তিনি আরও যোগ করেন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে ভিন্ন মত দমন নয়, মতের স্বাধীনতা থাকবে। ধর্ম, ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্র গঠনই আমাদের উদ্দেশ্য।
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন এবং দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা সাংগঠনিক থানার সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর আমির সাহিকুল আলম অপু, আলমগীরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.