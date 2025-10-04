দর্শনায় বেনাপোল এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

দর্শনা অফিস:চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ট্রেন দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো সোবদুল (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের। আজ শুক্রবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোবদুল দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মরহুম আব্দুল আজিজ শেখের ছেলে।
যেভাবে ঘটলো দুর্ঘটনা
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সোবদুলের প্রায়ই যেকোনো স্থানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। দুর্ঘটনার দিন ভোরবেলায়ও তিনি দর্শনার মা ও শিশু হাসপাতালের পেছনের রেললাইনের পাশে শুয়ে ছিলেন।
এ সময় বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দর্শনা হল্ট স্টেশন অতিক্রম করে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাওয়ার পথে তাঁকে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশের ভাষ্য
এ বিষয়ে দর্শনা জিআরপি ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রফিকুল ইসলাম জানান, সোবদুল রাত জেগে কাজ করতেন। ফলে দিনের বেলায় যেখানে-সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। পুলিশ ধারণা করছে, দুর্ঘটনার দিনও তিনি রেললাইনের খুব কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন এবং ট্রেন অতিক্রম করার সময় ধাক্কা লেগে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.