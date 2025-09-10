দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ১২ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করল বিএসএফ।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বন্দর চেকপোস্ট দিয়ে ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) হস্তান্তর করেছে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী এবং ১ জন শিশু রয়েছে।
৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় সীমান্তের শূন্য রেখায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং বিএসএফ-এর মধ্যে এক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
বিজিবির পক্ষে দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার আশরাফুল ইসলাম ও আইসিপি কমান্ডার এনামুল কবির উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, বিএসএফ-এর পক্ষে গেদে কোম্পানি কমান্ডার সুরিন্দর বৈঠকে যোগ দেন।
অবৈধ অনুপ্রবেশের পর আটক
হস্তান্তরকৃত এই বাংলাদেশীরা বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে বিএসএফ-এর হাতে আটক হওয়ার পর তাদের বিভিন্ন মেয়াদের জন্য কারাবাস হয়।
তাদের বাড়ি বাংলাদেশের নরসিংদী, খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, বগুড়া ও কুষ্টিয়া জেলায়।
যাচাই-বাছাই শেষে পুলিশের কাছে হস্তান্তর
বিজিবি জানায়, এসব বাংলাদেশীর ঠিকানা যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। তাদের সকলকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে আটককৃতদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.