দর্শনা থানাশাখা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত কৃষি সমাবেশে কৃষকদের অধিকারের দাবি

বিশেষ প্রতিবেদক :দর্শনা থানাশাখা জামায়াতে ইসলামী উদ্যোগে এক প্রাণবন্ত কৃষি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সারে ৪ টায় দর্শনা মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী আয়কর আইনজীবী মোহাম্মদ রুহুল আমিন।
সভায় দর্শনা পৌর শাখা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মাওলানা রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন,আমাদের দেশের কৃষক সমাজ আজ অবহেলিত ও বঞ্চিত। একটি পক্ষ শুধু ভোটের সময় কৃষকের দোরগোড়ায় আসে, তাদের কাদা-মাটিলাগানো হাতে হাত লাগিয়ে ভোট ভিক্ষা করে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সেই কৃষকের খোজ আর নেয় না। ইনশাআল্লাহ আমরা ক্ষমতায় গেলে এই অন্যায় প্রথা ভেঙে দিয়ে কৃষকদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার ফিরিয়ে আনব। কৃষি খাতে বিদ্যমান সকল সমস্যা সমাধানে কাজ করব এবং কৃষকদের পাশে থাকব।
তিনি আরও বলেন,আমরা আল্লাহর আইন মেনে চলি, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এক শ্রেণির রাজনীতিক আছে যারা কেবল ভোটের হিসাব করে, কিন্তু আমরা ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের জন্য ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
সমাবেশে বক্তারা কৃষি খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য, সার ও বীজের সংকট নিরসনসহ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।
অনুস্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি জনাব আব্দুল কাদের এবং জেলা কৃষি বিভাগের সভাপতি জনাব মোঃ আলতাব হুসাইন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দর্শনা থানা শাখার সেক্রেটারি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান টুকু।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির, পৌর নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার অসংখ্য কৃষক ও সাধারণ মানুষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন।
