দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার, গ্রেফতার-১

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত এক বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ০৯ (নয়) বোতল বিদেশী মদ ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় মাদকসহ একজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর এর তত্ত্বাবধানে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
জানা যায়, গত ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় দর্শনা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযানে নামেন। তারা দর্শনা থানাধীন ইসলাম বাজার গ্রামস্থ পুরাতন রেল স্টেশন সংলগ্ন ইয়াডের নিম গাছের পাশে পাঁকা রাস্তার উপর থেকে মোঃ রউফ (৪৮) কে মাদকসহ আটক করেন। গ্রেফতারকৃত মোঃ রউফ ইসলাম বাজার গ্রামের মৃত রস্তম আলী ও মৃত রাবেয়া খাতুনের পুত্র।
গ্রেফতারের সময় আসামী মোঃ রউফের হেফাজত হতে মোট ৯ বোতল বিদেশী মদ ও ১ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত মাদক ও মোবাইল ফোনসহ সর্বমোট জব্দকৃত মালামালের মূল্য আনুমানিক ৫৫ হাজার টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জব্দ তালিকা মোতাবেক মালামালগুলো জব্দ করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

