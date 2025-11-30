দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের নবনির্বাচিত কমিটির শোডাউন ও খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: দর্শনায় উৎসবমুখর পরিবেশে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের নবনির্বাচিত কমিটির আয়োজনে ধানের শীষের শোডাউন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকাল ৪টায় দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোডাউনটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ছাত্রনেতারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং তার রোগমুক্তি প্রার্থনায় উপস্থিত সবার কাছে দোয়া চান। বক্তব্য শেষে এক হৃদয়গ্রাহী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দেশনেত্রীর সুস্থতার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ
সভাপতি: মোফাজ্জল হোসেন মোফা
সাধারণ সম্পাদক: পলাশ আহমেদ
সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক: আব্দুল হাই,সাংগঠনিক সম্পাদক: লিখন হাসান,সহ-সভাপতি: মো. রায়হান, রাজু আহমেদ,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: মো. মুশফিকুর রহমান সাইফ, ফারুক হোসেন, হুসাইন মোহাম্মদ, আলিফ হাসান, জুবায়ের হোসেন নিশান
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: মো. সজিব হোসেন,প্রচার সম্পাদক: ফারুক হোসেন,দপ্তর সম্পাদক: রাকিবুল হাসান রিফাত,ক্রীড়া সম্পাদক: মোহাম্মদ ইব্রাহিম

এ ছাড়া দর্শনা পৌর ছাত্রদল থানা েছাত্রদল ও কলেজ ছাত্রদলের অন্য নেতৃবৃন্দও শোডাউন ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন।

চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ছাত্রদলের এই আয়োজনে উপস্থিতদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার পাশাপাশি দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ছিল সবচেয়ে বড় অনুভূতি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের কর্মবিরতি

এলাকার খবর

মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

এলাকার খবর

দর্শনা রেলবাজারে ধানের শীষের প্রচারণা অফিস উদ্বোধন,দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি…

এলাকার খবর

মাদক ব্যাবসায়ীদের কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না মুজিবনগরে মত বিনিমিয় সভায় জেলা প্রশাসক…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More