দামুড়হুদায় জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিনের দিনব্যাপী গণসংযোগ

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী ও জেলা আমীর মোহাম্মদ রুহুল আমিন গতকাল শুক্রবার দিনব্যাপী দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা, নতিপোতা ও নাটুদা ইউনিয়নে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত তিনি কার্পাসডাঙ্গা বাজারসংলগ্ন ইটভাটাগুলো ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁর নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। পরে বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নতিপোতা ও নাটুদা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাতটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন।
পথসভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় ছুটিপুর ১নং ওয়ার্ড, কালিয়াবকরী ৬নং ওয়ার্ড, ৮নং ওয়ার্ডের চারুলিয়া গ্রাম, আট কবর, চন্দ্রবাস, হুদাপাড়া ও বিভিন্ন বাজার-মহল্লায়। গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ জুবায়ের খান, জামায়াতের দামুড়হুদা উপজেলা আমীর মোহাম্মদ নায়েব আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
সভাগুলোতে বক্তব্যে রুহুল আমিন বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো এবং দুর্নীতিমুক্ত, শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবো।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের মৌসুমে অনেকেই আপনাদের কাছে আসবে। শুধু কথা শুনে নয়, তাঁদের অতীত দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। অতীত খারাপ হলে বর্তমানের ভালো কথার ওপর ভরসা করা যায় না।
কৃষি উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কৃষি ইনস্টিটিউট ও মাটি গবেষণা ইনস্টিটিউট হলে কৃষকরা আরও উপকৃত হবেন। আমরা খোলাবাজারে সার বিক্রি উন্মুক্ত করতে চাই, যাতে কৃষকরা সহজে সার পান।
তিনি বলেন, আমরা কারো ঘরবাড়ি ভাঙিনি, চাঁদাবাজি করিনি, সন্ত্রাস করিনি। গায়েবী মামলা দিয়ে কাউকে তাড়িয়ে বেড়ানোর রাজনীতি আমরা লালন করি না। ক্ষমতায় গেলে হাট-বিল-বাঁওড় দখলমুক্ত করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবো ইনশাল্লাহ।
সবশেষে তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আপনাদের মূল্য কয়েক টাকায় বিক্রি করবেন না। বিচার-বিবেচনা করে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিন
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.