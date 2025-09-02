দামুড়হুদায় বাংলালিংক ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে যাত্রা শুরু করলো অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি।

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বাংলালিংকের নতুন ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ‘অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি’-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর সোমবার এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলালিংক, চুয়াডাঙ্গা এরিয়ার এস জেড এম কর্মকর্তা কাজী নাফীজ হক,। সার্বিক তত্ত্বাবধানে হিসেবে ছিলেন খোকন জ্যোতি।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুফতি বনি ইয়ামিন। এছাড়া, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলালিংক, দামুড়হুদা উপজেলার কর্ণধর এর এম.ডি.ও চঞ্চল কুমার,
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এখন থেকে অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি বাংলালিংকের সকল সেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এর মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দারা আরও সহজে বাংলালিংকের আধুনিক ও দ্রুতগতির সেবাগুলো উপভোগ করতে পারবেন। এসময় বাংলালিংক অক্সফোর্ড ডিস্ট্রিবিউশন হাউজের ম্যানেজার আরিফ সহ অসংখ্য আর এস ও ,বিপি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.