দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল–পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মোটরসাইকেল ও পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার ৫ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক পৌনে দশটার সময় উপজেলার ভালাইপুর রামনগর মাঠের ভিতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর থেকে রামনগরগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেল চালক ও পাখি ভ্যানে থাকা এক যাত্রী গুরুতর আহত হন।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন—
মোটরসাইকেল চালক চুয়াডাঙ্গা শহরের শান্তিপারা এলাকার মৃত শামসুল হকের ছেলে মোঃ শফিক উদ্দিন (৫৭), এবং তিনি দামুড়হুদা থানাধীন রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। দুর্ঘটনায় তার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে যায়।
অপর আহত ব্যক্তি দামুড়হুদার গয়েশপুর এলাকার মৃত মনির শেখের ছেলে জয়নাল (৫৮) তারও ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে গিয়ে গুরুতর জখম হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন জানান প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে উভয়কে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতাল (জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান)-এ রেফার্ড করেন।
