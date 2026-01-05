দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল–পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ২

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মোটরসাইকেল ও পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার ৫ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক পৌনে দশটার সময় উপজেলার ভালাইপুর রামনগর মাঠের ভিতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর থেকে রামনগরগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেল চালক ও পাখি ভ্যানে থাকা এক যাত্রী গুরুতর আহত হন।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন—
মোটরসাইকেল চালক চুয়াডাঙ্গা শহরের শান্তিপারা এলাকার মৃত শামসুল হকের ছেলে মোঃ শফিক উদ্দিন (৫৭), এবং তিনি দামুড়হুদা থানাধীন রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। দুর্ঘটনায় তার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে যায়।
অপর আহত ব্যক্তি দামুড়হুদার গয়েশপুর এলাকার মৃত মনির শেখের ছেলে জয়নাল (৫৮) তারও ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে গিয়ে গুরুতর জখম হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন জানান প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে উভয়কে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতাল (জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান)-এ রেফার্ড করেন।
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ফেসবুকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল, যুবক গ্রেফতার

এলাকার খবর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার ২টি আসনে বিএনপি ও জামায়াতের ৪ প্রার্থীর…

এলাকার খবর

দ্রুতগামী পিকআপের ধাক্কায় জীবননগরে নার্সারি মালিক গুরুতর আহত

এলাকার খবর

জীবননগরের ডুমুরিয়ায় মোটরসাইকেলের  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত-১, আহত-১

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More