দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নে বিএনপির সদস্য ফরম বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: দামুড়হুদার নতিপোতায় বিএনপির সদস্য ফরম বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা। নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় সভায় অতিথি ছিলেন নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুনু, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান বাবুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী। সভায় আরও ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি বদরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আসাদুর রহমান মিঠু, ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফি, ৫ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, ৬ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আবু সাঈদ, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি শরিফ আলী, সাধারণ সম্পাদক বাবলুর রহমান, ৮ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান, ৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন যুবদল নেতা ইঞ্জিনিয়ার আকরাম হোসেন খান, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক ডালিম শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি তুহিনুর রহমান সোহাগ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাগিবুর রহমান প্রমুখ।
এসময় নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা বলেন, বিএনপি একটি ঐতিহ্যবাহি দল। শহীদ জিয়ার আদর্শকে লালন করে দলকে এগিয়ে নিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পরে ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দের হাতে নতুন ও নবায়ন সদস্য ফরম তুলে দেন ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

