দামুড়হুদায় গলায় ফাঁস দিয়ে ভ্যানচালকের আত্মহত্যা 

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় গলায় ফাঁস দিয়ে শামীম (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোর ৬টার দিকে নিজ বাড়িতে আড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ফাঁস দেন তিনি। নিহত শামীম দামুড়হুদার দশমীপাড়ার মৃত জান মোহাম্মদের ছেলে। জীবিকার প্রয়োজনে বাসস্ট্যান্ডে একটি ফলের দোকানে কাজ করতেন এবং বাকি সময়ে ভ্যান চালাতেন শামীম।

পরিবারের লোকজন জানায়, সকালে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ছয়টার দিকে শামীম ঘরের আড়ায় দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দেন। এসময় শব্দ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘরে গিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে দড়ি কেটে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবিরও উপস্থিত ছিলেন।

ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।’

