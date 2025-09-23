দামুড়হুদায় যুবককে কুপিয়ে জখম, অবস্থা আশংকাজনক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার লোকনাথপুরে শাহিন বিশ্বাস (৩০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে জখমে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত শাহিন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের স্কুলপাড়ার ওমর আলী বিশ্বাসের ছেলে। তিনি কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য রিকাত আলী বলেন, পূর্বে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই এলাকার মাসুমের সঙ্গে পূর্ব বিরোধ চলে আসছিল শাহিন আলীর। এরই জের ধরে আজ মঙ্গলবার সকালে কৃষি কাজে যাওয়ার সময় শাহিনকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে মাসুম। রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কা হাওয়ায় চিকিৎসক তাকে, রাজশাহী রেফার্ড করেন। শাহিনের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. তারেক জুনায়েদের নাম্বারে একাধিকবার কল করা হলে নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায়।সংবাদপত্র সাবস্ক্রিপশন

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) হুমায়ুন কবীর তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পূর্বে ভুট্টা শুকানোকে নিয়ে বিরোধ ছিল তাদের মধ্যে। এরই জের ধরে আজ সকালে শাহিনকে কুপিয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী রেফার্ড করেছেন চিকিৎসক। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

