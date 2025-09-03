দামুড়হুদা উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন কৃষকদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার: দামুড়হুদা উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন কৃষকদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সোমবার দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক আব্দুর রহমান মালিতা ও সদস্য সচিব সাইদুর রহমান স্বাক্ষরিত পাঁচটি ইউনিয়নের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রকাশ করা হয়। এতে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে জহির উদ্দীনকে সভাপতি, আব্দুল আলিমকে সিনিয়র সহসভাপতি, ওয়াশিম আকরামকে সাধারণ সম্পাদক, আবুল কাশেমকে সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক ও রোকন মিয়াকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। হাউলী ইউনিয়নে আঃ হান্নান মেম্বারকে সভাপতি, আমজাদ হোসেনকে সিনিয়র সহসভাপতি, মমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলামকে সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক ও আমিরুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। জুড়ানপুর ইউনিয়নে নাসির উদ্দীনকে সভাপতি, নুরুল ইসলামকে সিনিয়র সহসভাপতি, বিপ্লব হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক, উসমান আলীকে সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক ও আঃ কাইয়ুম মল্লিককে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। নাটুদহ ইউনিয়নে আব্দুর রশিদকে সভাপতি, মাসুদ রানাকে সিনিয়র সহসভাপতি, সদর আলীকে সাধারণ সম্পাদক, আরিফুল ইসলামকে সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক ও সাইফুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে আবুল হাসেমকে সভাপতি, মুকুল মোল্লাকে সিনিয়র সহসভাপতি, শহিদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক, সাজিদ হাসান সোহাগকে সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক ও আবু সাইদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।
স্টাফ রিপোর্টার: দামুড়হুদা উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন কৃষকদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.