“দুর্নীতি ও শোষণ মুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কুষ্টিয়ায় জামায়াতের কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় জামায়াতের কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
“দুর্নীতি ও শোষণ মুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এ কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্র্ধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কুষ্টিয়া জেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চলের টিম সদস্য অধ্যক্ষ খন্দকার একে এম আলী মুহসীন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের এমপি প্রার্থী মুফতি আমির হামজা, রাকসু ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, ডাকসুর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য তাজিনুর রহমান ও জামায়াতের কুষ্টিয়া জেলা সেক্রেটারি সুজাউদ্দিন জোয়ার্দ্দার, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মাজহারুল হক মমিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জামায়াতের কুষ্টিয়া শহর আমীর এনামুল হক।
