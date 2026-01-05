দ্রুতগামী পিকআপের ধাক্কায় জীবননগরে নার্সারি মালিক গুরুতর আহত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো : জীবননগর-কালীগঙ্জ সড়কের বাঁকা ব্রীক্স ফিল্ডে দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নার্সারি মালিক ফজলুর রহমান (৬৫) গুরুতর আহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ফজলুর রহমান বাঁকা আশতলাপাড়ার বাসিন্দা এবং স্থানীয় ববি নার্সারীর মালিক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যশোর থেকে ছেড়ে আসা ফল বোঝাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান সড়ক পার হওয়ার সময় ফজলুর রহমানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা ঘটার পর পিকআপটি সড়কের পাশে উল্টে যায়।
পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যানটি আটক করে। তবে চালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ফেসবুকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল, যুবক গ্রেফতার

এলাকার খবর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার ২টি আসনে বিএনপি ও জামায়াতের ৪ প্রার্থীর…

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল–পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ২

এলাকার খবর

জীবননগরের ডুমুরিয়ায় মোটরসাইকেলের  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত-১, আহত-১

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More