দ্রুতগামী পিকআপের ধাক্কায় জীবননগরে নার্সারি মালিক গুরুতর আহত

জীবননগর ব্যুরো : জীবননগর-কালীগঙ্জ সড়কের বাঁকা ব্রীক্স ফিল্ডে দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় নার্সারি মালিক ফজলুর রহমান (৬৫) গুরুতর আহত হয়েছেন।
সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ফজলুর রহমান বাঁকা আশতলাপাড়ার বাসিন্দা এবং স্থানীয় ববি নার্সারীর মালিক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যশোর থেকে ছেড়ে আসা ফল বোঝাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান সড়ক পার হওয়ার সময় ফজলুর রহমানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা ঘটার পর পিকআপটি সড়কের পাশে উল্টে যায়।
পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যানটি আটক করে। তবে চালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
