ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী মেহেরপুরে মাসুদ অরুণ, গাংনীতে আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর প্রতিনিধি:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর জেলার দুইটি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আমজাদ হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি।
সোমবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই মেহেরপুরে বইছে আনন্দের বন্যা। দুই আসনের বিভিন্ন এলাকায় নেতা-কর্মীরা মিছিল-মোটর শোভাযাত্রা ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। প্রার্থীদের কার্যালয়ে ভিড় করেন হাজারো সমর্থক।
মাসুদ অরুণ মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। অন্যদিকে, আমজাদ হোসেনও সাবেক এমপি এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে বিজয়ী হয়েছিলেন।
মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে গুলশান কার্যালয়ে ডাকা হয়েছিল তিনজনকে—সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনকে।
মেহেরপুর-২ আসনে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় মাসুদ অরুণ বলেন, এই বিজয় মাসুদ অরুণের নয়, এটি মেহেরপুরের নির্যাতিত মানুষের বিজয়। আমরা একাত্তরের চেতনা ও জুলায়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কোনো আনন্দ মিছিল নয়, কোনো মিষ্টি বিতরণও নয়—আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের সংগ্রামকে বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে চাই।”
তিনি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন,
মেহেরপুরের দু’টি আসনই আমরা তারেক রহমানকে উপহার দিতে চাই। ইনশাআল্লাহ বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করবো।”
গাংনীর প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, “দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা আল্লাহর অশেষ রহমতে পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ। গাংনীর নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করবো।”
বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পর মেহেরপুর জুড়ে নির্বাচনী উত্তাপ আরও বেড়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে এখন আলোচনা—দলীয় ঐক্য ও গণসংযোগের মাধ্যমে ধানের শীষ কতটা শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারে আসন্ন নির্বাচনে।
