নির্বাচন সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় ৪ হাজার ৬০২ আনসার সদস্যের প্রশিক্ষণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ ও সমাবেশে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মোট ৪ হাজার ৬০২ জন আনসার সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এসময় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডারগন বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে আনসার সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সততা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৪ হাজার ৬০২ জন আনসার সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

এ সময় সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসানাত মো. লতিফুল আলমসহ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

