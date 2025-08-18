নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে আমঝুপি বিএডিসি ফার্মে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান।

আমঝুপি প্রতিনিধি:বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএডিসি, ২০১৫ সালের নীতিমালা বাতিল এবং ২০১৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে আমঝুপিতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে শ্রমিকরা। আজ রবিবার দুপুরে আমঝুপি সবজি বীজ ও ডাল তৈল উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে কর্মসূচি পালন করা হয়।
শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে খামার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে আমঝুপি সবজি বীজ ও ডাল তৈরি খামারের প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৫ সালে যে শ্রমিক নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে তা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী। আমরা এই নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই।
এ সময় বক্তব্য রাখেন চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুস সাত্তার,
সহ সেক্রেটারি মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি ওমর ফারুক।
বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আলিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি জহুরুল ইসলাম। এছাড়াও আমঝুপি ডাল ও তৈল উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আফছারুল ইসলাম ও সেক্রেটারি দুখু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।
খামার কেন্দ্র প্রদক্ষিণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মোঃ সেলিম রেজা
আমঝুপি, মেহেরপুর
০১৯১৩২৯৮৭৯৬
